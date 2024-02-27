Сотрудники столичного зоопарка подарили медведице Айке торт ко Дню полярного медведя

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Сотрудники столичного зоопарка подарили белой медведице Айке рыбно-фруктовый снежный торт в честь Международного дня полярного медведя. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу организации.

"Сотрудники зоопарка сделали ей два торта. Первый торт из снега, чтобы было мягче для ее зубов, приправленный рыбой, фруктами, яблоками и ягодным сиропом. А второй торт – изо льда с рыбой", – уточнили в пресс-службе.

По их словам, второе лакомство запустили в плавание в бассейн. Туда же запустили карпа, уточнили сотрудники зоопарка. Как они рассказали изданию, Айке очень понравились презенты, но карпа она пока не стала ловить.

Сейчас рыба продолжает плавать в бассейне, однако все остальные лакомства со снежного торта она съела, уточнили специалисты.

Медведица появилась в зоопарке еще в апреле 2023 года. Ее поселили сюда в рамках программы по сохранению белых медведей, привезя из зоопарка в Ростове-на-Дону.

Для белых медведей на площадке работает специальный ледогенератор, в результате которого образуется снежный покров. В частности, Айка любит прорывать норы в сугробах и сидеть там, уточняли сотрудники зоопарка.

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