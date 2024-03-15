Новый пернатый хищник появился в Московском зоопарке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке поселился бородач или ягнятник – хищный пернатый из семейства ястребиных. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На сегодняшний день эта птица внесена в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. В Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском также есть пара взрослых бородачей. Там для них сформировали условия, приближенные к естественной среде обитания.

Новый обитатель зоопарка прибыл из Алма-Аты. Бородачу еще не исполнилось и года. Зоологи пока еще не установили пол птицы. Специалисты выявят его осенью во время общей диспансеризации хищных птиц. После определения пола зоопарк намерен приобрести особь противоположного пола для потомства.

Бородач поселился в павильоне "Скала хищных птиц".

"В первые несколько часов у бородача произошли небольшие стычки с соседями, так как он еще не знал границ их территорий. Однако после этого новый обитатель стал вести себя более дружелюбно, и сейчас вся группа хищных птиц уживается спокойно", – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В дикой природе бородачи проживают в Восточной и Южной Африке, Южной Европе, Передней и Центральной Азии. В России они обитают на Кавказе, Алтае и на территории горной системы Восточный Саян.

Бородачи стали одними из самых крупных и мощных птиц на планете. Взрослые птицы способны достигать в длину до 1,25 метра. Размах их крыльев составляет 3 метра, а вес – свыше 7 килограммов.

Туловище хищников покрывают перья разной расцветки. У взрослых особей голова и нижняя сторона тела имеют желтовато-белые оттенки, грудь окрашена в светлый и желтовато-рыжий цвета. Перья на спине, крыльях, хвосте являются серебристо-бурого и серебристо-черного цвета.

Вместе с тем птенцы бородачей намного темнее. Их брюшко окрашено в светло-белый цвет, а остальные части тела имеют черно-бурые тона.

Ранее сообщалось, что свыше 40 тысяч человек увидели панду Катюшу за первые пять дней с момента открытия экспозиционного вольера в Московском зоопарке. Вольер открыли для всех желающих 8 марта. Изначально Катюша и ее мама Диндин проводили время в неэкспозиционном помещении.



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