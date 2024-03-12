Москвичей призвали продолжать подкармливать птиц в марте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В марте необходимо продолжить подкармливать птиц. Особенно следует давать еду тем, которые находятся в лесах и парках, сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

"Несмотря на наступление календарной весны, на земле все еще остается лежать снег, уже истощена естественная кормовая база. Поэтому до установления стабильных плюсовых температур и появления большого количества крупных проталин экологи призывают горожан не прекращать подкормку птиц", – говорится в сообщении.

Москвичам напомнили, что количество еды не должно быть избыточным. В кормушки следует класть только свежие и неиспорченные продукты. Птицам можно давать семена диких трав, несоленое сало, семена подсолнечника, зерна пшеницы и ячменя.

"Для дятлов и соек главное лакомство – орехи и желуди. Засушенные ягоды рябины или боярышника предпочитают снегири и дрозды", – подчеркнули в департаменте.

Также жителей столицы предупредили, что вредными для птиц являются жареные, соленые, перченые, копченые продукты, хлеб, сдоба, пшено, фрукты и миндаль.

Ранее стало известно, что чайки и грачи начинают возвращаться в столицу после периода зимовки. Птицы, остающиеся в Москве зимовать, прекрасно переживают холода, так как для них это привычные условия среды обитания. Специалисты обратили внимание, что во время холодов животных в городе подкармливают.



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