Более тысячи мертвых птиц нашли в Краснодарском крае

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В Кореновском и Гулькевичском районах Краснодарского края обнаружили более 1 тысячи мертвых птиц, в полицию были направлены заявления по факту инцидента. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов региона.

По данным ведомства, птицы были найдены в границах Платнировского сельского поселения в двух километрах западнее трассы М-4, в близости к реке Кирпили. Около недели назад на этом же участке было обнаружено 90 мертвых особей голубя вяхиря.

Ведомство также сообщило и о других случаях гибели. В частности, в минувшую субботу в Гулькевичском районе нашли 145 мертвых особей птиц и 12 зайцев-русаков.

"По всем выявленным случаям на место происшествия вызнаны сотрудники районных организаций ККОООР, специалисты районной ветеринарной службы и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о вспышке птичьего гриппа на АО "Птицефабрика Островная". На этом фоне в областном центре Южно-Сахалинске и в двух селах соседнего Анивского городского округа указом губернатора был введен карантин.

Эпизоотическим очагом оказалась территория птицефабрики "Островная", а угрожаемой зоной – территория в радиусе 5 километров.