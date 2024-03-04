04 марта, 21:53Происшествия
Более тысячи мертвых птиц нашли в Краснодарском крае
Фото: ТАСС/Zuma/Philippe ClÃ
В Кореновском и Гулькевичском районах Краснодарского края обнаружили более 1 тысячи мертвых птиц, в полицию были направлены заявления по факту инцидента. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства природных ресурсов региона.
По данным ведомства, птицы были найдены в границах Платнировского сельского поселения в двух километрах западнее трассы М-4, в близости к реке Кирпили. Около недели назад на этом же участке было обнаружено 90 мертвых особей голубя вяхиря.
Ведомство также сообщило и о других случаях гибели. В частности, в минувшую субботу в Гулькевичском районе нашли 145 мертвых особей птиц и 12 зайцев-русаков.
"По всем выявленным случаям на место происшествия вызнаны сотрудники районных организаций ККОООР, специалисты районной ветеринарной службы и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно о вспышке птичьего гриппа на АО "Птицефабрика Островная". На этом фоне в областном центре Южно-Сахалинске и в двух селах соседнего Анивского городского округа указом губернатора был введен карантин.
Эпизоотическим очагом оказалась территория птицефабрики "Островная", а угрожаемой зоной – территория в радиусе 5 километров.
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