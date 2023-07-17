В ВОЗ сообщили о вспышке птичьего гриппа у домашних кошек в Польше

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В Польше выявили случаи заражения кошек птичьим гриппом (H5N1). Около 62% животных, у которых за последние несколько месяцев установили заболевание, заразились данным вирусом, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно сообщению, в июле протестировали 47 домашних питомцев, из которых у 29 кошек нашли птичий грипп. У них зафиксировали затрудненное дыхание, дизентерию и признаки неврологических и респираторных заболеваний. По информации ВОЗ, они могли заразиться после контакта с инфицированными дикими птицами.

На сегодняшний день организация оценивает риск передачи гриппа людям от низкого до умеренного уровня. На данный момент симптомы инфекции у людей, которые контактировали с заболевшими кошками, не установили.

До этого стало известно о гибели порядка 300 тысяч кошек на Кипре после заражения инфекционным перитонитом (FIPV), который был спровоцирован штаммом коронавируса. Случаи начали фиксировать в Никосии в январе 2023 года. По словам профессора Даниеля Ганн-Мура из Эдинбургского университета, подобную вспышку в таких масштабах еще не выявляли.

В марте бывший замминистра здравоохранения Британии Джеймс Бетелл заявил, что правительство страны рассматривало возможность ликвидировать всех домашних кошек в начале пандемии коронавируса. На тот момент не было информации, способны ли питомцы быть переносчиками этого недуга, уточнил он.

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