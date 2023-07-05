Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Угроза эпидемического распространения болезни исключена. Сибирская язва не передается от человека к человеку", – сказали в ведомстве.

Отмечается, что противоэпидемический отряд Роспотребнадзора в данный момент продолжает проводить профилактические мероприятия на территории Тувы, где был выявлен очаг заболевания. Специалисты уже обработали более 11,5 тысячи квадратных метров пастбища и других участков, где, предположительно, люди могли заразиться.

"На пастбище, на чабанской стоянке, а также в местах пребывания заболевших проведена дезинфекция. На месте работают ученые противочумных учреждений Роспотребнадзора", – уточнили в пресс-службе.

В конце июня в Барун-Хемчикском районе Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с тем, что сибирская язва была диагностирована у жителя села Бижиктиг-Хая. Отмечалось, что он принимал участие в забое лошади для дальнейшей продажи ее мяса. Продукт приобрел житель города Ак-Довурак.

По информации Роспотребнадзора, после произошедшего в регионе началось эпидрасследование. Специалисты установили контактных лиц и провели дезинфекцию по месту пребывания гражданина.

Утром 5 июля еще у троих жителей подтвердился диагноз. Сотрудники Россельхознадзора напомнили о госпитализированном в конце июля и подвели итог, что сибирской язвой в данный момент болеют четыре гражданина в Барун-Хемчикского района республики.

При этом в Минздраве Тывы информацию пока не подтвердили.



"Актуальный репортаж": в РФ исключили угрозу эпидемии сибирской язвы