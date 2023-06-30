Жителя Тувы госпитализировали с сибирской язвой

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Жителя села Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы госпитализировали в инфекционную больницу с предварительным диагнозом "сибирская язва". Информация об этом появилась на сайте прокуратуры республики.

"Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы", – сказано в сообщении.

По предварительной информации, 23 июня в селе Бижиктиг-Хая производили убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участвующих в нем обратился в больницу, 30 июня его госпитализировали. Было установлено, что данное мясо купил житель города Ак-Довурак.

"Мясо животного изъято, ведутся лабораторные исследования", – уточнили в ведомстве.

Позже правительство республики сообщило о подтверждении диагноза и введении карантина с 30 июня и до особого распоряжения на территории города Ак-Довурак и Барун-Хемчикского района. Отмечается, что состояние заболевшего 24-летнего мужчины оценивается как тяжелое.

В пресс-службе добавили, что сейчас проводятся все необходимые противоэпизоотические и санитарно-эпидемиологические мероприятия. Создан оперативный штаб, ветеринары обследуют животных в очаге заражения и вакцинируют их. Также устанавливается круг лиц, с которым больной мог контактировать, и тех, кто, возможно, употребил зараженное мясо.

В мае прошлого года в Кызылском районе Тувы зафиксировали возбудитель сибирской язвы. В связи с заражением крупного рогатого скота был введен карантин. Возбудитель этой болезни был выявлен у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя.

До этого случаи заражения сибирской язвой выявили в Чувашии. Врачи оценивали состояние заболевших как средней степени тяжести.

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