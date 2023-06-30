Режим ЧС ввели в районе обнаружения случая сибирской язвы в Туве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Барун-Хемчикском районе Тувы, где у местного жителя обнаружили сибирскую язву, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

"Постановлением исполняющего обязанности председателя администрации Барун-Хемчикского района от 30 июня на территории Барун-Хемчикского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера", – говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, сибирскую язву диагностировали у жителя села Бижиктиг-Хая, который принимал участие в забое лошади для дальнейшей продажи ее мяса. Продукт приобрел житель города Ак-Довурак.

По информации Роспотребнадзора, после произошедшего в регионе началось эпидрасследование. Специалисты установили контактных лиц и провели дезинфекцию по месту пребывания гражданина.



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