Россельхознадзор видит риски по птичьему гриппу для Херсонской области

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Украина может скрывать реальную ситуацию с гриппом птиц в колониях чаек в Херсонской области, заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Работе ветеринарных специалистов препятствуют намеренные действия украинской стороны. Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными. Осколочные ранения получили несколько сотрудников ветеринарной службы, двое попали под обстрел", – передает РИА Новости заявление ведомства.

По данным Россельхознадзора, ситуация в Херсонской области с гриппом птиц может иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в регионе.

Там же добавили, что в зоне подтопления в Херсонской области ветеринары работают совместно с представителями центрального аппарата Россельхознадзора, Южного межрегионального управления ведомства, ветеринарных врачей Южного федерального округа России. Эксперты ликвидируют последствия разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В Россельхознадзоре подчеркнули, что в зоне подтопления проводят вакцинацию сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза. В первую очередь эти действия направлены на профилактику распространения опасных инфекций, так как под водой оказались скотомогильники.

По данным ведомства, специалисты ликвидируют останки мертвых животных в специально оборудованных местах.

Террористический акт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. По данным властей РФ, дамбу подорвала украинская сторона. Аналогичное мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Спасатели продолжают обеззараживать территории, которые оказались затоплены после разрушения ГЭС. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, значительных отклонений в пробах питьевой воды после ЧП в Херсонской области не выявили.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация с безопасностью воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС остается стабильной.

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды после ЧП на Каховской ГЭС