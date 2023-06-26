Число погибших после трагедии на Каховской ГЭС достигло 48

Фото: МЧС России

Спасатели обнаружили тела еще двоих человек после взрыва на Каховской ГЭС в Херсонской области. В результате число погибших достигло 48, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Также выросло число пострадавших: всего госпитализированы 126 человек", – говорится в сообщении.

Теракт на гидроэлектростанции случился в ночь на 6 июня. По версии российских властей, дамбу подорвала украинская сторона. Аналогичное мнение выразил и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Спасатели продолжают обеззараживать участки, которые оказались затоплены после разрушения ГЭС. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сильных отклонений в пробах питьевой воды после происшествия в Херсонской области не выявили.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что нижнее течение Днепра пребывает в состоянии экологической катастрофы. Все, что находится в этой реке, попадает в воду, в Черное море, идет по течению в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.

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