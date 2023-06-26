Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:24

Экология

Ситуация с безопасностью воды в Черном море после прорыва ГЭС стабильная – Роспотребнадзор

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Ситуация с безопасностью воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС остается стабильной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве добавили, что в четырех контрольных точках регулярно проводятся замеры показателей.

Теракт на ГЭС произошел в ночь на 6 июня. По словам российских властей, дамбу подорвала украинская сторона. Аналогичное мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Спасатели продолжают обеззараживать территории, которые оказались затоплены после разрушения ГЭС. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, значительных отклонений в пробах питьевой воды после ЧП в Херсонской области не выявили.

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды после ЧП на Каховской ГЭС

Читайте также

экологияпроисшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика