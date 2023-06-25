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Четыре человека отравились рыбой в Одесской области – СМИ
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Четыре человека в Одессе и Одесской области за день отравились рыбой, их госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.
По данным прессы, у людей диагностировали гастроэнтероколит, острый энтероколит и пищевую токсикоинфекцию. Уточняется, что в больницу положили в том числе беременную женщину. Все четыре человека находятся в состоянии средней степени тяжести.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, с 19 июня в стране вводится запрет на вылов рыбы и на купание в открытых водоемах в Одесской и Николаевской областях. Причина заключается в ухудшении показателей речной и морской воды после ЧП на Каховской ГЭС.
Теракт на гидроэлектростанции произошел в ночь на 6 июня. По словам российских властей, дамбу подорвала украинская сторона. Похожим мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Спасатели продолжают обеззараживать территории, которые оказались затоплены после разрушения ГЭС. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры.
По словам глава Роспотребнадзора Анны Поповой, значительных отклонений в пробах питьевой воды после ЧП в Херсонской области не выявили.
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