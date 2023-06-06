Опубликовано видео с разрушенной дамбой Каховской ГЭС

Видео: телеграм-канал Baza

В Сети появилось видео с разрушенной дамбой Каховской ГЭС. На кадрах видно, что разрушены надводные сооружения станции, однако сама дамба не разрушена.

Вода, которая была над верхней частью Каховской ГЭС, идет вниз по течению. Уровень воды поднялся на 2,5 метра ниже по течению.

В экстренных службах сообщили, что разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сейчас идет каскадное разрушение станции. В зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. Вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова.

Ночью стало известно о подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал терактом ночные удары по Каховской ГЭС, которые привели к разрушению задвижек и сбросу воды. По его словам, последствия случившегося еще будут изучены.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) пока не представляет.

Тем не менее, добавил он, эту ситуацию необходимо решать в срочном порядке, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе эта проблема может коснуться безопасности АЭС и должного обеспечения необходимыми объемами станции. Рогов также заявил, что подрыва на гидроэлектростанции не было.

В результате обстрела были разрушены задвижки станции, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Все службы находятся на месте происшествия.