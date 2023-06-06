07:48Происшествия
Опубликовано видео с разрушенной дамбой Каховской ГЭС
Вода, которая была над верхней частью Каховской ГЭС, идет вниз по течению. Уровень воды поднялся на 2,5 метра ниже по течению.
В экстренных службах сообщили, что разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сейчас идет каскадное разрушение станции. В зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов. Вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова.
Ночью стало известно о подрыве ВСУ плотины Каховской ГЭС на Днепре. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал терактом ночные удары по Каховской ГЭС, которые привели к разрушению задвижек и сбросу воды. По его словам, последствия случившегося еще будут изучены.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) пока не представляет.
Тем не менее, добавил он, эту ситуацию необходимо решать в срочном порядке, поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе эта проблема может коснуться безопасности АЭС и должного обеспечения необходимыми объемами станции. Рогов также заявил, что подрыва на гидроэлектростанции не было.
В результате обстрела были разрушены задвижки станции, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Все службы находятся на месте происшествия.
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