Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела – власти

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

В результате обстрела была разрушена верхняя часть Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), при этом сама дамба водохранилища не разрушена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева.

Он сообщил о нескольких попаданиях в ночь на 6 июня в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры. В результате были разрушены задвижки станции, и вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

По словам Леонтьева, уровень воды после разрушения задвижек ГЭС поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы находятся на месте происшествия. Мэр Новой Каховки добавил, что потребности в эвакуации города пока нет.

Леонтьев также заявил, что разрушение задвижек Каховской гидроэлектростанции является серьезнейшим террористическим актом.

Ранее в СМИ также появилась информация о том, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за прошлых повреждений, однако официального подтверждения эти сведения не получили.

До этого Владимир Леонтьев опроверг распространяющуюся в некоторых изданиях и телеграм-каналах информацию о полном подрыве Каховской ГЭС в результате удара украинских войск.