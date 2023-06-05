05 июня, 23:52Политика
Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ
Фото: wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
Российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Таким образом, была предотвращена очередная попытка высадки речного десанта в районе населенного пункта Бабино. Один из двух штурмовиков Су-25 сбили стрелки-зенитчики соединения группировки войск "Днепр". Второй самолет вышел из боя и ретировался, не сумев выполнить задачу.
Уточняется, что украинский штурмовик поразили с помощью ПЗРК "Верба". Его обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские Воздушно-космические силы атаковали с помощью высокоточного оружия воздушного базирования по украинским средствам противовоздушной обороны, которые защищали критические объекты военной инфраструктуры ВСУ.
Вместе с этим генерал-лейтенант рассказал, что российская система ПВО за сутки сбила украинский самолет Су-25 в Запорожской области. Кроме того, армия России уничтожила 29 беспилотников Киева.
ПВО РФ сбила 28 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки
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