Под Каховкой пресекли попытку высадки десанта ВСУ

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Российские военные сбили украинский Су-25, который прикрывал попытку высадки речного десанта на левобережье Днепра в Каховском районе Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Таким образом, была предотвращена очередная попытка высадки речного десанта в районе населенного пункта Бабино. Один из двух штурмовиков Су-25 сбили стрелки-зенитчики соединения группировки войск "Днепр". Второй самолет вышел из боя и ретировался, не сумев выполнить задачу.

Уточняется, что украинский штурмовик поразили с помощью ПЗРК "Верба". Его обломки упали в районе населенного пункта Осокоровка.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские Воздушно-космические силы атаковали с помощью высокоточного оружия воздушного базирования по украинским средствам противовоздушной обороны, которые защищали критические объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Вместе с этим генерал-лейтенант рассказал, что российская система ПВО за сутки сбила украинский самолет Су-25 в Запорожской области. Кроме того, армия России уничтожила 29 беспилотников Киева.

ПВО РФ сбила 28 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки