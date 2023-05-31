Российская ПВО перехватила ракету Storm Shadow и 12 снарядов HIMARS в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила за сутки одну ракету Storm Shadow и 12 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Кроме того, уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Залиман в ЛНР, Покровское и Старомайорское в ДНР", – отметили в ведомстве.

По данным МО РФ, с начала спецоперации российские войска поразили 10 574 автомобиля, 9 345 танков, 4 946 артиллерийских и минометных установок, 4 390 беспилотников, 429 самолетов, 424 зенитных ракетных комплекса и 235 вертолетов.

Военно-космические силы (ВКС) России ранее ликвидировали последний боевой корабль Военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко". Удар был совершен с применением высокоточного оружия. Судно находилось на месте стоянки военных кораблей в Одессе.

