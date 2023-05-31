Эксперт заявил, что власть Зеленского находится под угрозой

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Власть президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" высказал заместитель директора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По словам эксперта, украинский лидер получает сигналы о том, что он не является неприкосновенной фигурой и на него есть компрометирующие материалы. Он становится неудобным для Запада в качестве лидера государства.

Зеленского планируют выставить виновным в провалах украинской армии и проблемах в экономике, уверен Шаповалов.

Ранее президент Украины, назвав Россию "страной-террористом" и заявив, что никто лучше Киева не справится со злом, получил негативную реакцию со стороны пользователей Сети. Один из комментаторов заявил, что мир нуждается в отставке украинского лидера, другой призвал Запад перестать финансировать армию Зеленского.

