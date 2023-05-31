МВД объявило в розыск трех генералов Украины

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МВД России объявило в розыск трех генералов Украины в рамках уголовной статьи, сообщает РБК.

Речь идет о генерал-полковнике Игоре Колеснике, генерал-лейтенанте Александре Локоте и генерал-лейтенанте Андрее Грищенко. В конце марта Следственный комитет России заочно предъявил всем троим обвинения.

По версии следствия, в результате их командования боевыми действиями на Донбассе погибли свыше 500 мирных жителей, еще порядка 1 000 ранены.

Колесник в 2013–2015 годах возглавлял Оперативное командование "Север", а с 2016 по 2019 год был первым заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Локота в 2015 году возглавил Оперативное командование "Север", а через год его назначили первым замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ. В 2017 году он стал замначальника Генштаба и до ноября того же года руководил силами АТО на Украине.

Грищенко занимал должности замкомандующего войсками Оперативного командования "Север", командующего войсками Оперативного командования "Юг" и замкомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке.

Накануне МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутных войск ВСУ генерала Александра Сырского. До этого в министерстве объявили в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Статья, по которой разыскивается генерал, не уточняется.