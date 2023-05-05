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Неуважение к военнослужащим со стороны украинского лидера Владимира Зеленского может привести к антиправительственным протестам, предупредил генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

"Власть подогнала правила игры под себя. <…> Всех уже достало это неуважение к ВСУ со стороны политиков", – высказался он в эфире украинского телеканала "Прямой".

Кривонос отметил, что украинские бойцы уже устали от сражений, им необходима поддержка. Однако вместо нее они получают от Зеленского лишь общие фразы, рассказал генерал-майор. Он также обратил внимание на то, что власть не может обеспечить военнослужащих всем необходимым.

"Военные видят, что для них закон работает не в их пользу. <…> Они молчат, но все же терпение заканчивается", – добавил Кривонос.

По его словам, командующий ВСУ Валерий Залужный не сообщает о недовольствах. Однако если обстановка станет еще более напряженной, нельзя исключать того, что он может вмешаться, резюмировал Кривонос.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Зеленскому следует перестать тешить себя мыслями об успешном контрнаступлении и начать разрабатывать план Б – бежать из страны. По его словам, украинская сторона продолжает нести существенные потери. Российские войска, в свою очередь, знают о планах врага и готовы дать отпор, добавил он.

До этого президенту Украины уже предрекали бегство из страны, чтобы сохранить свою жизнь. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер отмечал, что если Зеленский останется на Украине, то погибнет либо от прямого удара российской армии, либо от рук офицера ВСУ в результате политической нестабильности.



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