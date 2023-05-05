Провал контрнаступления ВСУ резко изменит отношение Запада к Киеву – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Неудача при контрнаступлении ВСУ поменяет настроения в США и странах Запада, лишив президента Украины Владимира Зеленского поддержки. Такое мнение высказала обозреватель The Conversation Клаудия Лоренцо Рубьера.

По ее мнению, сейчас в США обе партии твердо поддерживают Киев, но ситуация может перемениться в случае неудачи контрнаступления ВСУ. Лоренцо Рубьера считает, что для властей Украины крайне важно добиться серьезного успеха.

"Если этого не произойдет, международная коалиция, которая поддерживала Украину оружием, обучением войск и помощью, вполне может склониться к варианту урегулирования конфликта путем переговоров", – пишет она.

Кроме того, журналистка считает, что НАТО могущественна настолько, насколько сильны ее самые слабые звенья. По ее мнению, в случае, если Германия и Франция начнут колебаться в вопросе поставок для ВСУ, то Украине придется смириться со сложившимся статус-кво.

Лоренцо Рубьера также отмечает, что наступательные действия требуют гораздо больших ресурсов, чем оборонительные. Она считает, что в случае больших потерь Киева при наступлении, это серьезно ударит по моральному состоянию украинских войск.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВСУ начали контрнаступление. Он подчеркнул, что люди и вооружение у украинской стороны "в безлимите".

О начале атаки также сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, Украина начала наступательные действия на ореховском направлении в Запорожской области.



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