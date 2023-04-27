В НАТО заявили, что передали Украине 1,5 тысячи бронемашин и 230 танков

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Страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и обучили не менее 9 бронетанковых бригад, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека Альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, Альянс поставил 98% от обещанной помощи. В комплекте к бронемашинам и танкам на Украину отправили "огромное" количество боеприпасов. Кроме того, Столтенберг сообщил о поставках современных средств ПВО и артиллерии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби выразил желание удостовериться в успешном контрнаступлении Киева. Для этого он пообещал сделать все возможное. По мнению Йенса Столтенберга, ВСУ смогут достигнуть успеха, главное – подобрать подходящий момент.