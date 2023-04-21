Генсек НАТО заявил, что Украина сможет достигнуть успеха в планируемом контрнаступлении

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Украина сможет достигнуть успеха в планируемом контрнаступлении, когда сможет найти подходящий для этого момент. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я твердо убежден в том, что когда Украина оценит момент подходящим для контрнаступления с освобождением большего количество территории, то оно может пройти победоносно", – заявил он изданию Welt.

Столтенберг добавил, что западная поддержка и ее объемы в том числе могут поспособствовать успешным действиям со стороны Киева.

"Мы поставили больше артиллерийского вооружения, больше средств ПВО, БМП, танков. И Германия была ведущей страной в этой поддержке", – сказал он.

Ранее МИД РФ заявлял, что открытые рассуждения западных стран о предстоящем контрнаступлении ВСУ говорят об их непосредственном участии в конфликте на Украине. В ведомстве напомнили, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружения и настаивать на продолжении боевых действий.

До этого украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что ВСУ начнут контрнаступление тогда, когда будут готовы к нему на 100%. Он объяснил, что для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности, необходимо больше артиллерии и боеприпасов.

