Премьер-министр Украины сообщил, что Киев может начать контрнаступление летом

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Украина начнет контрнаступление, только когда будет готова к нему на 100%, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью газете The Hill.

По его словам, Киев не чувствует давления Запада по срокам операции. Также Шмыгаль не исключил, что наступление может начаться летом.

"Все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть на 100 и даже больше процентов готовым к этому", – сказал премьер.

Шмыгаль заметил, что для такой готовности нужна дополнительная помощь, в частности, нужно больше артиллерии и боеприпасов, ракет средней и большой дальности, танков и истребителей.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российская армия сформировала глубоко эшелонированную оборону на полуострове и делает все для защиты республики. ВС РФ готовы к возможному контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

СМИ пишут, что в Вашингтоне сомневаются, что предполагаемое "контрнаступление" Украины принесет значительные результаты. Это вызвано проблемами Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники. Перспективы скромных результатов ожидаемого наступления также подкреплены секретной оценкой Национального совета по разведке США, добавила пресса.

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