Экс-подполковник США заявил, что выход войск ВСУ к Азовскому морю приведет Украину к краху

Фото: Минобороны России

Попытка контрнаступления Украины может привести к тому, что Киев потеряет способность вести боевые действия. Об этом экс-подполковник армии США Дэниел Дэвис написал для портала 19FortyFive.

"Что очевидно беспокоит Киев, так это то, что если наступление провалится, они могут проиграть войну. Однако больше всего украинских лидеров должно беспокоить то, что Киев, даже если и победит в текущем сражении, в результате все равно проиграет войну", – считает военный.

По его мнению, Россия даже после успешного наступления Украины будет обладать значительными возможностями, а максимум, которого могут достигнуть украинские войска – это захватить Мелитополь и перерезать сухопутный коридор для России в Крым. Однако, пишет Дэвис, здесь ВСУ может ждать неудача, так как у них нет опыта штурма городов.

Кроме того, подполковник считает, что Украина в любом случае потеряет свои лучшие натренированные войска и потратит все оставшиеся силы на наступление. Он пишет, что очень немногие западные аналитики оценивают то, что будет уже после наступления Украины.

"Те, кто выступают за наступление ВСУ, заканчивают свои оценки на этом. Практически никто из них не прогнозировал, что последует за этим", – считает Дэвис.

Подполковник подчеркивает, что Россия обладает значительными силами и кратно нарастила производство вооружений, которые сможет выставить на поле боя и после украинского контрнаступления.

Ранее в ДНР предрекли колоссальные потери для украинской армии при контрнаступлении. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что в первые же часы наступления украинские силы понесут колоссальные потери, а многие из них даже не доедут до самой линии фронта.

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