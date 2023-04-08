Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

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Возвращение Крыма является безальтернативным вариантом не только для Киева, но и для всего мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК.

Украинский лидер сообщил, что уверен в том, что Крымский полуостров вернется в состав Украины. По его словам, это необходимо для "порядка в мире, основанного на конвенциях и уставе ООН".

Ранее сообщалось, что замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сипига заявил, что Киев будет готов к переговорам с Россией по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова. Он также отметил, что Киев не исключает взятие Крыма военным путем.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что США позволяют ВСУ открывать огонь по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. По его словам, в Вашингтоне считают эти субъекты РФ, также как и Крым, украинской территорией.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ смогут "захватить" Крым в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом, уточнил он, подобное может произойти и за пять месяцев.

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