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США позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) открывать огонь по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Как пояснил представитель Белого дома, власти США позволяют ВСУ осуществлять подобные действия с целью захвата перечисленных субъектов и Крыма, поскольку считают их украинскими территориями.

"Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины", – приводит его слова РИА Новости.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска смогут "захватить" Крым в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом, уточнил он, подобное может произойти и за пять месяцев.

Комментируя слова Подоляка, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал их глупостью. По словам сенатора, Крым навсегда останется в составе РФ.



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