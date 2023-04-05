Алаудинов заявил, что Киеву не хватит трех армейских корпусов для захвата Крыма

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Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что накопленных Украиной трех армейских корпусов недостаточно для захвата Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1", комментируя заявления украинских властей.

Он напомнил о разговорах, что ВСУ собрали около 60 тысяч человек. По словам Алаудинова, такое же количество людей потребовалось бы Киеву, чтобы удержать занятые участки.

"Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное. Эти три армейских корпуса для того, чтобы пробить какой-то участок и "освободить" Крым, должны за собой иметь почти такое же количество сил и средств для закрепления", – пояснил он.

Командир "Ахмата" считает, что собранными силами Киев может только ударить на каком-то участке, к чему ВС России очень серьезно относятся. При этом мощного перелома в спецоперации это не принесет. По мнению Алаудинова, в итоге для Украины это будут последние силы и средства, которые она сможет собрать как государство, чтобы противопоставить России.

Он отметил, что российской армии достаточно сил и средств для того, чтобы противостоять всему блоку НАТО, а не только Украине. Алаудинов добавил, что у России настолько мощный перевес в воздухе, что можно считать, что ВКС РФ еще не задействованы.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, если украинские силы попытаются отвоевать Крым, у российской стороны будут все основания для применения любого оружия. По его мнению, когда кто-то пытается забрать часть страны, он посягает на само существование этого государства.



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