Киев планирует наступление на Луганск и Запорожье с целью отрезать РФ путь в Крым – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Kirsty Wigglesworth

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к наступлению на Луганск и Запорожье с целью отрезать России наземное сообщение с Крымом. Об этом сообщает Bild со ссылкой на информированного чиновника в НАТО.

По его словам, обещанное Западом Киеву оружие будет использовано в ходе боевых действий в мае. Для ведения борьбы на указанных направлениях украинцы будут иметь в арсенале около 500 танков и бронетранспортеров.

Ранее российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в районе Джанкоя на севере Крыма беспилотный летательный аппарат. Обломки устройства повредили здание магазина и ранили человека.

Советник главы республики Олег Крючков позже сообщил, что целью БПЛА были гражданские объекты. Помимо этого, устройства были начинены шрапнелью.



Власти сообщили о введении режима ЧС в Джанкое, где были сбиты БПЛА

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