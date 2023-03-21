В Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое беспилотниках

Фото: телеграм-канал Baza

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал интернет-мемы, которые были нарисованы на сбитых в Джанкое беспилотниках. Об этом сообщает РИА Новости.

"Цинизм или шизофрения. Бить по жилым домам и рисовать мемы. В техникумовских общежитиях были дети... Явное (использование. – Прим. ред.) наркотиков или психические патологии", – отметил Крючков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система ПВО 20 марта сбила беспилотный летательный аппарат на севере Крыма в районе Джанкоя, его обломки повредили дом и магазин и ранили человека.

Позже власти Крыма сообщили, что все сбитые на севере региона в районе Джанкоя беспилотники целились в гражданские объекты и были начинены шрапнелью. Крючков уточнил, что никаких военных объектов рядом с этими зданиями нет. По его словам, остальные БПЛА были сбиты над жилыми районами.

В свою очередь, глава городской администрации Игорь Ивин рассказал, что режим ЧС муниципального уровня введен в крымском Джанкое.



Власти сообщили о введении режима ЧС в Джанкое, где были сбиты БПЛА

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