Власти сообщили о введении режима ЧС в Джанкое, где были сбиты БПЛА

Фото: телеграм-канал Baza

Режим ЧС муниципального уровня введен в крымском Джанкое, где 20 марта были сбиты беспилотные летательные аппараты, заявил глава городской администрации Игорь Ивин.

"Все поврежденные объекты находятся на контроле. Созданы рабочие группы, выявляют ущерб, и согласно нормативной базе, компенсация потерпевшим сторонам – за счет резервного фонда", – отметил он в эфире телеканала "Крым 24".

В свою очередь, Следственный комитет РФ начал расследование факта атаки БПЛА на территории Крыма.

Там добавили, что действиям причастных к произошедшему лиц дадут правовую оценку.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ сбила беспилотник в районе Джанкоя. Упавшие обломки повредили домовладение и магазин, а также ранили человека.

До этого беспилотник сбили 16 марта в Сакском районе Крыма. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что подобные аппараты периодически долетают до полуострова, но сбиваются средствами ПВО.



Российская ПВО отбила атаку беспилотников в Джанкое в ночь на 21 марта

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