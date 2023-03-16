Беспилотник сбили в Сакском районе Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Сакском районе республики.

"Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", – рассказал он в эфире "Соловьев Live".

Ранее Аксенов заявил, что центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО.

Он отметил, что нельзя исключать человеческий фактор, "во всем есть нюансы", но заверил, что в глобальном плане Крыму ничего не угрожает. По его словам, лишь отдельные беспилотные аппараты Украины могут долетать до острова, но и те сбиваются системами ПВО.



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