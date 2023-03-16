Эксперт объяснил, почему США подталкивают Киев к попытке организовать атаку на Крым

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Для Соединенных Штатов Крым является опорным пунктом в Черном море. Их внимание пристально приковано к полуострову. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на генерал-полковника в отставке Леонида Ивашова.

"Здесь все можно разместить – от ВМФ до ракетных баз. В Балаклаве самый удобный в Северном Причерноморье залив для базирования и подлодок, и надводных кораблей почти любого типа. Притом, несмотря на напряженную обстановку, Крым – уникальный уголок для туризма", – объяснил он.

По мнению эксперта, США не стали бы делать из Севастополя военно-морскую базу. Он предположил, что Вашингтон "передал" бы его Великобритании.

"Возможно, учли бы интересы и другого члена НАТО – Турции, у которой уже мощный флот и сильные базы в регионе. Тем более интересы Анкары немало сопряжены с интересами Лондона, в военно-политической сфере точно", – добавил Ивашов.

Также собеседник издания полагает, что США "передали бы Крым" членам НАТО.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что строительство фортификационной линии продвигается согласно плану. Он указал, что у Киева нет шансов взять Крым.

Беспилотники, которые украинские войска получили от Запада, пытаются "прощупать" оборону Крыма. Однако Аксенов заверил, что все меры были приняты и благодаря их реализации можно минимизировать возможный ущерб.

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