Аксенов заявил, что Киев не сможет взять Крым после фортификации и формирования обороны

Фото: Минобороны РФ

У Киева нет шансов взять Крым, поскольку после фортификации и создания обороны полуостров находится в безопасности. Об этом в эфире телеканала "Крым-24" сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются", – подчеркнул он.

По словам Аксенова, полуострову "ничего не угрожает и крымчане могут спать спокойно". Он добавил, что беспилотники, которые украинские войска получили от Запада, пытаются "прощупать" оборону Крыма. Однако он заверил, что все меры были приняты и благодаря их реализации можно минимизировать возможный ущерб.

До этого Аксенов заявил, что Киев может готовить провокацию к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Также глава Крыма сказал, что строительство фортификационной линии продвигается согласно плану. Он отметил, что не может раскрыть детали строительства, но подчеркнул, что речь идет не просто о применении отработанных вековых технологиях обороны.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пригрозил устроить в Крыму "горячий сезон". По его словам, Украина объяснит, что к ней нужно относиться "не то что с уважением, а с большим страхом".

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