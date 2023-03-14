Аксенов заявил, что Киев может готовить провокацию к годовщине воссоединения Крыма с РФ

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Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что Киев может готовить провокацию к девятой годовщине воссоединения полуострова с Россией.

"Они, конечно, попробуют какую-то гадость к 18 марта сделать. Посмотрим", – передает РИА Новости его слова.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что годовщину воссоединения Крыма с Россией будут отмечать. Однако пресс-секретарь президента РФ не смог ответить на вопрос о формате мероприятий.

Также Песков подчеркивал, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно. Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли власти РФ представить какие-либо обстоятельства, при которых полуостров мог бы стать частью соседней страны.



Песков заявил, что Путин проведет совещание по случаю воссоединения Крыма с РФ

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