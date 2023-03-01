Песков заявил, что годовщину воссоединения Крыма с РФ планируют отпраздновать

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Годовщину воссоединения Крыма с Россией отметят в государстве, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако пресс-секретарь президента РФ добавил, что на данный момент говорить о формате мероприятия рано.

"В том или ином формате, разумеется, вспоминать эту знаменательную дату будем. Безусловно. Пока еще все-таки дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем", – заявил Песков.

Его спросили, планируется ли какое-либо выступление Владимира Путина в связи с годовщиной. На это представитель Кремля призвал не забегать вперед, так как до этого дня у российского лидера остается напряженный график.

Между тем Песков подчеркнул, что возвращение Крыма в состав Украины невозможно. Так представитель Кремля ответил на вопрос, могут ли власти РФ представить какие-либо обстоятельства, при которых полуостров мог бы вновь стать частью соседней страны.

Американский журналист побывал в Крыму и пообщался с местными жителями





Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!