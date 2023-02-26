Фото: РИА Новости

Если плотина в Каховском водохранилище подорвется, то Крым не затопит водой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу полуострова Сергея Аксенова.

По его словам, власти приняти соответствующие меры на этот случай.

"Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа – и с точки зрения скорости потока, и высоты волны Крыму ничего не угрожает, даже если какая-то ситуация произойдет", – подчеркнул Аксенов.

26 февраля прошлого года российская сторона взорвала дамбу в Северо-Крымском канале в Херсонской области, чтобы разблокировать подачу воды в Крым.

Ранее Аксенов рассказал, что Владимир Путин поддержал создание на полуострове фортификационной линии. Он заявил, что Крым навсегда останется субъектом России, несмотря на планы других лиц. Создание оборонительной линии глава региона назвал предупредительной мерой.

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