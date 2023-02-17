В посольстве РФ в США отреагировали на слова Нуланд об ударах Киева по Крыму

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Высказывания заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму являются четким подтверждением непосредственной вовлеченности Вашингтона в конфликт. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко.

По его словам, Нуланд призналась, что администрация подпитывает амбиции киевского режима по нападению на Россию.

"Самое главное, это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия. США активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов. Консультируют украинских военачальников. Де-факто вместе с ними планируют операции. Участвуют в наведении на цели вооружений, что открыто признают и американские эксперты", – подчеркнул Гиренко.

Он заявил, что натравливание Киева на Крым – то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток. В связи с этим подобная позиция США расценивается как неприкрытое проявление воинственного настроя Вашингтона по отношению к РФ, добавил Гиренко.

"Всему международному сообществу должно, наконец, стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине", – отметил пресс-секретарь посольства.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.

До этого Игорь Гиренко сообщил, что Россия квалифицирует подрывы "Северных потоков" как акт международного терроризма, который требует всестороннего и независимого расследования. Он также призвал Соединенные Штаты доказать свою непричастность к разрушению газопроводов.

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