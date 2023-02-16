МИД РФ принял решение о высылке австрийских дипломатов из страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия высылает четырех дипломатов Австрии в качестве ответной меры на объявление российских дипломатов в стране персонами нон грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ пояснили, что шаг австрийской стороны является необоснованным и наносит серьезный ущерб отношениям между странами. Нота протеста была вручена австрийскому послу в РФ.

Ранее Австрия объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата. По данным австрийского МИД, двое дипломатов из российского посольства совершили несовместимые с их статусом действия. В связи с этим российских послов попросили покинуть территорию Австрии.

На фоне сложившейся ситуации РФ пообещала ответить на недружественные действия государства. Российский посол Дмитрий Любинский пояснил, что РФ выразила протест Австрии.



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