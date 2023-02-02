12:25Политика
МИД пообещал ответить Австрии на объявление дипломатов РФ персонами нон грата
Фото: ТАСС/Zuma
Москва ответит на объявление Австрией четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.
"Россия даст соответствующий ответ", – говорится в сообщении.
Вена объявила четырех дипломатов России нежелательными лицами. Они должны покинуть территорию страны в течение отведенного для этого времени.
В МИД Австрии рассказали, что двое из этих сотрудников российского посольства совершили несовместимые с их статусом действия, а остальные приняли несовместимые с Соглашением о штаб-квартире решения.
Ранее МИД РФ объявило о понижении дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах. Позже аналогичное решение в отношении Москвы приняла Латвия.
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