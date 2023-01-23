Латвия с 24 февраля понизит уровень дипотношений с РФ

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Латвия намерена понизить уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Об этом заявил глава МИД страны Эдгар Ринкевич.

"В связи с продолжающейся российской агрессией против Украины, а также в знак солидарности с Эстонией с 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией", – написал он в Twitter.

Дипломат отметил, что Рига в связи с этим требует от Москвы принять соответствующие меры.

Ранее в понедельник посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД РФ, где ему заявили решительный протест из-за действий эстонских властей, в частности по сокращению численности российского посольства в Таллине. В ведомстве указали на русофобию и враждебность руководства Эстонии по отношению к РФ.

В связи с недружественными действиями российской стороной было принято решение понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Посол Эстонии должен будет покинуть Россию до 7 февраля.

Комментируя это решение, в МИД Эстонии заявили, что принимают во внимание решение Москвы, а поскольку отношения двух стран строятся на принципе паритета, то и посол РФ Владимир Липаев должен будет покинуть Таллин не позже 7 февраля.



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