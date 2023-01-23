МИД попросил посла Эстонии покинуть Россию до 7 февраля

Фото: "Моя улица"

Посла Эстонии Маргуса Лайдре вызвали в МИД РФ, где ему заявили решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Об этом говорится в телеграм-канале дипведомства.

Кроме того, российский МИД решил понизить уровень диппредставительства в Эстонии до временного поверенного в делах. В то время как эстонского посла попросили покинуть Россию до 7 февраля.

В министерстве объяснили свое решение тем, что руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с РФ.

"Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики. Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Москвой и Таллином полностью лежит на эстонской стороне.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил о намерении сократить число дипломатов РФ в стране. По его словам, подобная инициатива позволит уравнять число должностей в российском и эстонском диппредставительствах.

Число дипломатов планируют сократить с 21 до 8, а количество прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников – с 23 до 15.

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