РФ ответит на действия Эстонии в отношении российских дипломатов – Захарова

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Действия эстонских властей в отношении российских дипломатов не останутся без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эстонские власти должны осознавать, что любые их враждебные действия не останутся без ответа", – цитирует дипломата ТАСС.

Захарова считает, что Эстония проявляет наибольшую враждебность к РФ среди остальных стран. По ее словам, подобное может быть обусловлено желанием властей завоевать доверие Запада.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в обращении к российскому послу Владимиру Липаеву сообщил о намерении сократить число дипломатов РФ в стране. По его словам, подобная инициатива позволит уравнять число должностей в российском и эстонском диппредставительствах. Число дипломатов планируют сократить с 21 до 8, а количество прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников – с 23 до 15.



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