Власти Эстонии готовят план конфискации российских активов к концу января – СМИ

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Эстония планирует до конца января представить юридический план конфискации российских замороженных активов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Законодательная база будет создана к концу января после того, как в конце декабря правительство в Таллинне поручило министерствам разработать план конфискации активов", – указано в сообщении.

Уточняется, что замороженные средства на счетах в Эстонии, принадлежащие россиянам, составляют почти 20 миллионов евро.

Ранее о выработке Эстонией собственной методики передачи Киеву на восстановление Украины замороженных финансовых активов РФ заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. По его словам, процесс использования замороженных денег в пользу Украины не продвигается вперед.

До этого американский сенат единогласно проголосовал за поправку в проект бюджета, позволяющую конфисковать замороженные активы предпринимателей из РФ в пользу Украины. Автором инициативы выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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