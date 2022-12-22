Сенат США одобрил конфискацию замороженных активов бизнесменов из РФ – СМИ

Фото: depositphotos/etienjones

Сенат США проголосовал за поправку в проект бюджета, которая позволит конфисковать замороженные активы бизнесменов из РФ в пользу Украины.

"Сенат единогласно одобрил <...> поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи", – рассказал журналист телеканала "Си-спэн" Крейг Каплан на своей странице в Twitter.

Автор поправки – сенатор-республиканец Линдси Грэм. Согласно этому дополнению документа, активы российских бизнесменов могут быть конфискованы, а после переданы Киеву как гуманитарная и военная помощь.

Ранее процесс ареста и конфискации активов российского бизнесмена Романа Абрамовича стартовал в Канаде. Информацию подтвердил руководитель канадского МИД Мелани Жоли.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!