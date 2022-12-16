Размер замороженных активов РФ в Венгрии за месяц достиг 870 млн евро

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Сумма замороженных в Венгрии российских активов в ноябре за месяц увеличилась с нескольких тысяч до 870 миллионов евро. Об этом со ссылкой на отчет Еврокомиссии сообщает венгерская газета Nepszava.

В издании напомнили, что перед ноябрьским отчетом Будапешт озвучивал сумму замороженных активов в три тысячи евро. Текущей показатель журналисты характеризуют как значительный по европейским меркам.

Так, Болгария заморозила активы РФ и Белоруссии на сумму чуть более 11 миллионов евро, Чехия – около 10 миллионов, Словакия – почти 5 миллионов, а Италия – порядка 2,3 миллиона. Общая сумма замороженных странами ЕС активов достигает 19 миллиардов евро.

Ранее стало известно, что с конца февраля по конец ноября текущего года Швейцария заморозила порядка 8 миллиардов евро активов российских физических лиц. Общая сумма замороженных активов РФ в зарубежных банках составляет 330 миллиардов евро, 300 из которых принадлежат ЦБ РФ.



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