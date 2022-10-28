Шольц и Макрон готовы начать торговую войну против Вашингтона – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц готовы начать торговую войну против Соединенных Штатов, если возникнет необходимость, считают обозреватели газеты Politico Ханс фон дер Бурхард и Клеа Колкатт.

По их мнению, Макрон и Шольц уверены, что в настоящее время существует риск возникновения недобросовестной конкуренции со стороны Вашингтона. К такому выводу политики пришли во время встречи за обедом в Париже на этой неделе, говорится в публикации.

"Они согласились с тем, что планы американских властей по госсубсидия представляют собой искажающие рынок меры, которые направлены на то, чтобы убедить компании перенести свое производство в США. <...> И это проблема, которую они (США. – Прим. ред.) хотят, чтобы решил Европейский Союз. <...> Послание парижского обеда таково: если США не изменят планы, то ЕС придется нанести ответный удар", – пишут авторы.

В публикации указывается, что между Шольцем и Макроном существует немало разногласий, однако оба политика согласились с тем, что Евросоюз не может оставаться в стороне, если Вашингтон будет продвигать акт о снижении инфляции в его текущем виде.

Ранее президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос заявила, что слабость европейских стран заключается в том, что они не могут понять, что США используют Евросоюз для решения своих геополитических задач.

До этого издание Global Times опубликовало статью, в которой говорилось, что на фоне украинского кризиса США пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль. Указывалось, что из-за серьезных проблем, связанных с потерей ключевых отраслей промышленности и экономической рецессией, многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют миграцию в США.

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