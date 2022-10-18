США усиливают зависимость ЕС от себя на фоне конфликта на Украине – СМИ

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На фоне украинского кризиса в еврозоне США выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи, но также пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль. Об этом говорится в статье в китайской газете Global Times.

Китайская газета подчеркивает, что антироссийские санкции вызвали экономический хаос в Европе и во всем мире.

В материале поясняется, что из-за серьезных проблем, связанных с потерей ключевых отраслей промышленности и экономической рецессией в Европе, многие производители и инвесторы из ЕС ускоряют миграцию в США.

Ранее Global Times писала о том, что Евросоюз под влиянием Соединенных Штатов проводит невыгодную для себя политику на фоне украинского конфликта. Как отмечается в материале, страны Европы готовятся к суровой зиме, так как на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на "Северных потоках" энергетический кризис будет только усугубляться. В свою очередь, США пытаются манипулировать высокими ценами на энергоносители, чтобы еще больше ослабить европейскую экономику.

По мнению обозревателей, Европа сможет обеспечить себе мир и развитие только в случае, если сохранит солидарность и будет придерживаться независимой стратегии. Так, по мнению директора департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзяня, Евросоюз, столкнувшись с крупными геополитическими проблемами, оказался не в состоянии решать их самостоятельно и прибегает к помощи Вашингтона.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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