Евросоюз ожидает энергетический кризис из-за США на фоне конфликта на Украине – СМИ

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Евросоюз под влиянием Соединенных Штатов проводит невыгодную для себя политику на фоне украинского конфликта. Таким мнением поделились обозреватели китайской газеты Global Times.

Как отмечается в материале, страны Европы готовятся к суровой зиме, так как на фоне российско-украинского конфликта и взрывов на "Северных потоках" энергетический кризис будет только усугубляться. В свою очередь, США пытаются манипулировать высокими ценами на энергоносители, чтобы еще больше ослабить европейскую экономику.

По мнению обозревателей, Европа сможет обеспечить себе мир и развитие только в случае, если сохранит солидарность и будет придерживаться независимой стратегии. Так, по мнению директора департамента европеистики Китайского института международных исследований Цуй Хунцзяня, Евросоюз, столкнувшись с крупными геополитическими проблемами, оказался не в состоянии решать их самостоятельно и прибегает к помощи Вашингтона.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз якобы хочет исключить из санкций в отношении России услуги лоцманов. Предполагается, что это позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, которые смогут проводить суда через проливы, в частности в Дании, которые используются для транспортировки сырой нефти из России.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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