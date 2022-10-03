Евросоюз предложил исключить из антироссийских санкций услуги лоцманов – СМИ

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Евросоюз предложил исключить из санкций в отношении России услуги лоцманов, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет об ограничительных мерах, которые должны вступить в силу в декабре. По информации собеседника агентства, данное исключение из санкций позволит судовладельцам нанимать лоцманов-специалистов, которые смогут проводить суда через проливы, в частности, в Дании. Указывается, что данными проливами пользуются для транспортировки сырой нефти из России.

Ранее сообщалось, что в рамках планируемого восьмого пакета антироссийских санкций ЕС планирует запретить импорт из РФ некоторых видов сталепрокатной продукции, драгоценных камней и металлов, косметики и средств, применяемых до и после бритья, дезодорантов, мыла, туалетной бумаги и зубных нитей.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе готовится законодательная база для ограничения цен на российскую нефть. Она также добавила, что в ЕК уже договорились о запрете на закупку российской нефти, перевозимой морем. По ее мнению, эти меры приведут к сокращению доходов России и стабилизации ситуации на мировом рынке.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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