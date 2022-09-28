ЕС может смягчить ряд санкций против России – СМИ

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Европейский союз может смягчить некоторые санкции против России, фактически сняв запрет на перевозки российских удобрений, цемента и другой продукции, сообщает газета Politico со ссылкой на источники среди высокопоставленных официальных лиц и дипломатов.
По ее данным, на эти уступки Евросоюз идет для того, чтобы Греция, Кипр и Мальта поддержали введение ограничений на перевозку российской нефти танкерами. Эти смягчения должны стать компенсацией для стран, которые полагаются на прибыль от сферы перевозок.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что ограничительные меры Европейского союза в отношении РФ уже никому не интересны. При этом он уточнил, что в случае введения дополнительных санкций положение ЕС станет только хуже.
До этого агентство Bloomberg сообщило, что Минфин США ищет "гуру санкций" – международного экономиста-наблюдателя, который поможет избежать экономических потрясений на фоне усиления антироссийских санкций.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕС анонсировал новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе
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